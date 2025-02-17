Азербайджан заметно увеличил доходы от экспорта черной икры

В 2024 году Азербайджан экспортировал 1200 кг осетровой икры на общую сумму 1 миллион 242,5 тысячи долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Госкомстата, объем экспорта икры по сравнению с прошлым годом увеличился на 85% до 550 кг. Стоимость продукции выросла в 2,1 раза или на 655,3 тысячи долларов США.

Средняя цена 1 кг черной икры на внешнем рынке за отчетный период составила 1760 манатов, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан увеличил объем ненефтяного экспорта.