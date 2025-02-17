https://news.day.az/economy/1730784.html Азербайджан заметно увеличил доходы от экспорта черной икры В 2024 году Азербайджан экспортировал 1200 кг осетровой икры на общую сумму 1 миллион 242,5 тысячи долларов США. Как передает Day.Az со ссылкой на данные Госкомстата, объем экспорта икры по сравнению с прошлым годом увеличился на 85%, что составляет 550 кг. Стоимость продукции выросла в 2,1 раза, или на 655,3 тысячи долларов США.
Азербайджан заметно увеличил доходы от экспорта черной икры
В 2024 году Азербайджан экспортировал 1200 кг осетровой икры на общую сумму 1 миллион 242,5 тысячи долларов США.
Как передает Day.Az со ссылкой на данные Госкомстата, объем экспорта икры по сравнению с прошлым годом увеличился на 85% до 550 кг. Стоимость продукции выросла в 2,1 раза или на 655,3 тысячи долларов США.
Средняя цена 1 кг черной икры на внешнем рынке за отчетный период составила 1760 манатов, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Ранее мы сообщали, что Азербайджан увеличил объем ненефтяного экспорта.
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