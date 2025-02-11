https://news.day.az/economy/1729361.html Азербайджан увеличил объем ненефтяного экспорта Экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору в январе 2025 года составил 245,8 млн долларов США, увеличившись на 10,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центр анализа и коммуникации экономических реформ.
Азербайджан увеличил объем ненефтяного экспорта
Экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору в январе 2025 года составил 245,8 млн долларов США, увеличившись на 10,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центр анализа и коммуникации экономических реформ.
Отмечается, что в январе 2025 года производство продуктов питания выросло на 19,7% до 84,2 млн долларов США.
Ранее мы сообщали, что Турция нарастила поставки автомобилей в Азербайджан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре