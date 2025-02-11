Азербайджан увеличил объем ненефтяного экспорта

Экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору в январе 2025 года составил 245,8 млн долларов США, увеличившись на 10,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центр анализа и коммуникации экономических реформ.

Отмечается, что в январе 2025 года производство продуктов питания выросло на 19,7% до 84,2 млн долларов США.

Ранее мы сообщали, что Турция нарастила поставки автомобилей в Азербайджан.