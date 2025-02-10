Турция нарастила поставки автомобилей в Азербайджан

В январе 2025 года Турция увеличила экспорт автомобилей в Азербайджан на 11,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года до 6 млн 329 тыс. долларов.

Как передает Day.Az, об этом Turkicworld сообщили в Министерстве торговли Турции.

В ведомстве отметили, что за последние 12 месяцев (январь 2025-январь 2024) Турция экспортировала автомобилей на сумму 37 млн 426 тыс. 41 доллар.