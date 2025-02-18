Азербайджан и Узбекистан закрепили стратегическое партнерство в Абу-Даби

В рамках Международной оборонной выставки IDEX-2025, проходящей в Абу-Даби, министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики Вугар Мустафаев встретился с директором Агентства оборонной промышленности при министерстве обороны Республики Узбекистан Мансуржоном Ибодуллаевым.

Как сообщает Day.Az, на встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военно-технической сфере, а также состоялся обмен мнениями по ряду важных вопросов, представляющих взаимный интерес.

По итогам встречи была подписана Дорожная карта сотрудничества между ЗАО "Оборонный промышленный холдинг "Азерсилах" и Агентством оборонной промышленности Республики Узбекистан.

Кроме того, Вугар Мустафаев также встретился с руководителями ряда крупных компаний, включая турецкую Makine ve Kimya Endüstrisi, ОАЭ International Golden Group, сербскую Jugoimport и немецкую Rheinmetall. В ходе встреч обсуждались возможности совместного сотрудничества в оборонной промышленности и дальнейшее развитие военно-технического взаимодействия.