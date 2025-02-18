Азербайджан запускает новую ветроэлектростанцию

Ожидается, что ветроэлектростанция (ВЭС) "Хызы-Абшерон" будет введена в эксплуатацию в 2025 году.

Как сообщает Day.Az, об этом было заявлено в ходе медиатура на территорию ВЭС "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт.

Отмечается, что на данный момент на станции установлены четыре турбины мощностью 6,5 МВт каждая.

Ожидается, что в течение 2025 года будет завершена установка всех турбин и введена в эксплуатацию вся станция.

В целом, проект позволит значительно увеличить долю "зеленой" энергии в общем энергетическом балансе страны. По предварительным расчетам, станция будет ежегодно вырабатывать около 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что позволит сэкономить 220 миллионов кубометров природного газа, предотвратить выброс в атмосферу более 400 тысяч тонн углекислого газа и обеспечить электричеством 300 тысяч домов. Общий объем инвестиций в проект составляет примерно 340 миллионов долларов США.