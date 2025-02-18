Сотрудничество между прикаспийскими странами может поспособствовать снижению транзитных расходов

Помимо создания торговых возможностей, сотрудничество прикаспийских стран может быть эффективным в снижении транзитных издержек и достижении совместной выгоды.

Об этом заявил сегодня 1-й вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ариф на 3-м Экономическом форуме премьер-министров прикаспийских стран в Тегеране, сообщает Day.Az.

По его словам, в связи с этим необходимо провести консультации специалистов по развитию железнодорожного, морского и автомобильного транспорта и грузоперевозок в рамках пятистороннего сотрудничества.

"В этом направлении Иран готов провести конференцию под названием "Грузоперевозки на Каспии" в 2025 году.

Мохаммед Реза Ариф отметил, что Иран приветствует совместные инвестиции в области морских перевозок и транзита в Каспийском море.

"Грузоперевозки в Каспийском море и регионе - одна из важнейших сфер, которую каспийские государства намерены укрепить", - сказал он.

Отметим, что 2-дневный Экономический форум прикаспийских стран (Азербайджана, России, Казахстана, Туркменистана и Ирана) начал работу в столице Ирана, Тегеране, 17 февраля.