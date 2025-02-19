Микаил Джаббаров обсудил сотрудничество с директором Boston Consulting Group

С Boston Consulting Group обсуждено влияние стратегий, стимулирующих инновации и цифровые решения, на экономические процессы.

Как сообщили Day.Az в минэкономики Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с управляющим директором и генеральным партнером Boston Consulting Group (BCG), председателем института BCG Henderson Мартином Ривзом.

На встрече была представлена информация о реализуемых в нашей стране мерах по поддержке инициатив, стимулирующих цифровую трансформацию и инновационное мышление, формированию экосистемы.

Обсуждались влияние стратегий по инновациям и цифровым решениям на экономические процессы, оценка потенциала Азербайджана в контексте диверсификации мировой торговли, перспективы сотрудничества.