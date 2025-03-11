Азербайджан создаст совместный фонд с Султанатом Оман.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе Азербайджано-Испанского бизнес-форума в Баку.

Он также отметил, что Азербайджан недавно создал двусторонние и многосторонние фонды с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и ОАЭ.

"Кроме того, два года назад был основан многосторонний фонд тюркских государств, в котором также участвует Венгрия как представитель Европейского Союза", - сказал он.

Эльнур Алиев подчеркнул, что страна активно развивает не только роль принимающей стороны для инвестиций, но и выступает как инвестор в регионе. За последние годы страна вложила более 20 миллиардов долларов в экономику Турции.