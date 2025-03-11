Российская фирма планирует возобновить сотрудничество с нефтехимическом рынком Азербайджана

Производственно-научная фирма "ЛГ автоматика" планирует возобновить сотрудничество с нефтехимическим рынком Азербайджана.

Об этом сообщила Day.Az ведущий специалист отдела по работе с заказчиками компании Ирина Бондарь в рамках бизнес-миссии московских предприятий в Азербайджане.

"Мы стремимся к локализации нашего производства. Ранее мы уже работали на азербайджанском рынке, но в силу некоторых факторов наше присутствие сократилось. Сейчас мы возобновляем контакты, поскольку обладаем всеми необходимыми возможностями и оборудованием, востребованным на местных предприятиях, включая крупные нефтяные компании, такие как SOCAR, а также государственные структуры, предприятия нефтехимии и другие отрасли", - отметила Бондарь.

Она добавила, что продукция компании может использоваться на заводах SOCAR Polymer и SOCAR Carbamide.

"Сейчас важно наладить связи, выстроить партнерство - будь то через посредников или напрямую. Наша продукция востребована на рынке, вопрос лишь в организации и правильном выходе на него. О конкурентоспособности говорить излишне - по сравнению с европейскими аналогами наши решения значительно дешевле, что также имеет значение", - подчеркнула Бондарь.

Отметим, что производственно-научная фирма "ЛГ автоматика" на протяжении 30 лет разрабатывает и производит регулирующие и отсечные клапаны, а также приборы управления для нефтяной, газовой, химической, оборонной, энергетической и других отраслей промышленности. Производимые клапаны применяются для управления жидкими и газообразными потоками различных сред: нефти, нефтепродуктов, газа, пара, воды, пищевых и стерильных продуктов, суспензий, пульп, кислот и щелочей любых концентраций.