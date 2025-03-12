В Баку проходит I Национальный форум финансовой доступности

Сегодня в Баку стартовал I Национальный форум финансовой доступности.

Как сообщает Day.Az, форум организован совместно Caspian Energy Club и Национальной бизнес-ассоциацией Азербайджана.

В форуме принимают участие председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев, генеральный директор Центрального банка Азербайджанской Республики Фуад Исаев, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) Орхан Мамедов, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Натали Моуравидзе, заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Рашад Халыгов, заместитель председателя правления Фонда развития предпринимательства Эльдар Гамидов, а также руководитель сектора по кредитованию, инновациям и оптимизации услуг PAŞA Bank Джейхун Балогланов.