Названа дата сдачи в эксплуатацию Международного аэропорта Лачин

В этом году планируется ввести в эксплуатацию Международный аэропорт в Лачине.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в Отчете Кабинета министров Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году.

По информации, после аэропортов Физули и Зангилан, работы по строительству на освобожденных от оккупации территориях третьего аэропорта Горчу на территории района Лачинского района также продолжаются, и его ввод в эксплуатацию планируется на начало 2025 года.