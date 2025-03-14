https://news.day.az/economy/1737024.html Названа дата сдачи в эксплуатацию Международного аэропорта Лачин В этом году планируется ввести в эксплуатацию Международный аэропорт в Лачине. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в Отчете Кабинета министров Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году.
Названа дата сдачи в эксплуатацию Международного аэропорта Лачин
В этом году планируется ввести в эксплуатацию Международный аэропорт в Лачине.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в Отчете Кабинета министров Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году.
По информации, после аэропортов Физули и Зангилан, работы по строительству на освобожденных от оккупации территориях третьего аэропорта Горчу на территории района Лачинского района также продолжаются, и его ввод в эксплуатацию планируется на начало 2025 года.
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