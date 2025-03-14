Назван объем производства теплоэнергии в Азербайджане в 2024 г.

В 2024 году было произведено 1396,5 тыс. Гкал тепловой энергии, на оптовой основе у Теплоэнергетического центра ОАО "Азерэнержи" закуплено 138,3 тыс. Гкал.

Об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2024 году, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Day.Az.

В отчете говорится, что 99,6% тепловой энергии было произведено с использованием газового топлива, 0,2% - электроэнергии и 0,2% - дизельного топлива.

Теплопотери составили 13,2%, удельный расход газа снизился на 0,2 м3/Гкал по сравнению с предыдущим годом, до 140,2 м3/Гкал.

4,6 тыс. Гкал тепловой энергии, или 0,3% от общей выработки было произведено в недавно построенных котельных в городе Шуша, из которых 1,6 тыс. Гкал, или 35,6% произведено в котельных, работающих на дизельном топливе, и 3 тыс. Гкал, или 64,4% - на электричестве.

В 2024 году по группам потребителей объем услуг составил 19 730 тысяч манатов. Из них 17919,9 тыс. манатов, или 90,8% пришлись на услуги теплоснабжения, 1242,6 тыс. манатов, или 6,3% - услуги горячего водоснабжения, 567,6 тыс. манатов, или 2,9% - по договорам оказания услуг. По сравнению с 2023 годом объем услуг увеличился на 2322,3 тыс. манатов, или на 13,3%. Объем сборов по группам потребителей составил 101,1% по бюджетным организациям, 82,4% - по другим предприятиям и организациям, 77,9% - по потребителям из группы "население".