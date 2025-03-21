Германия увеличила закупку нефти у Азербайджана

В январе-феврале этого года из Азербайджана в Германию было экспортировано 500 тысяч тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 276,5 миллиона долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном выражении выше на 224,3 миллиона долларов США, или в 5,3 раза, а в количественном выражении - на 417,4 тысячи тонн, или в 6,1 раза.

За этот период Германия заняла второе место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал больше всего нефти.

Отметим, что в январе-феврале текущего года из Азербайджана было экспортировано 4,8 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на общую сумму 2,7 миллиарда долларов США. Этот показатель в стоимостном выражении на 153,2 млн долларов США, или на 5,4%, а по объему - на 182,9 тыс. тонн, или на 4% больше по сравнению с аналогичными месяцами 2024 года.