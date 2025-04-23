https://news.day.az/economy/1747161.html ЦБА обнародовал прогнозы по ценам на нефть и газ В течение последних двух месяцев наблюдается напряженность в мировой торговле из-за тарифных войн, однако в последние недели риторика сторон постепенно смягчается. Об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Day.Az.
ЦБА обнародовал прогнозы по ценам на нефть и газ
В течение последних двух месяцев наблюдается напряженность в мировой торговле из-за тарифных войн, однако в последние недели риторика сторон постепенно смягчается.
Об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Day.Az.
"Мы ожидаем, что в этом году цена на нефть составит немного более 70 долларов за баррель, и на следующий год наш прогноз аналогичен. Тем не менее, чтобы дать более точную оценку, потребуется время", - отметил председатель.
По словам председателя ЦБА, прогнозируемая цена на природный газ составляет около 304 долларов.
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