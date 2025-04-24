Отношения между Азербайджаном и Китаем на новом этапе

Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем в последние годы развивается по ряду направлений. Это сотрудничество имеет стратегическое значение как с экономической, так и с политической точек зрения. Подписание "Совместного заявления между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой об установлении всестороннего стратегического партнерства" в рамках государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику создает предпосылки для перехода отношений на новый этап. Подписание министрами иностранных дел обоих государств в рамках визита соглашения между Азербайджаном и Китаем о взаимном освобождении от виз владельцев общегражданских паспортов отражает развитие отношений между двумя странами по восходящей линии.

Как передает Day.Az, экономист Эльданиз Амиров сказал Trend, что подписанный между Китаем и Азербайджаном документ предоставит возможности по многим направлениям.

По его словам, в первую очередь теперь азербайджанские предприниматели смогут ездить в Китай на выставки, деловые переговоры и другие мероприятия без визы. "Это реальная возможность как для расширения импорта, так и для продвижения своей продукции, особенно сельскохозяйственной и продовольственной. Поскольку китайские инвесторы также могут посещать нашу страну без визы, шансы привлечения новых инвестиций в наши промышленные зоны, технопарки и инновационные проекты возрастут", - сказал эксперт.

По словам экономиста, также формируются высокие ожидания относительно перспективы Зангезурского коридора. "Статус нашей страны как логистического центра еще более укрепляется. Есть серьезные шансы, что китайские технологии придут в нашу страну в виде проектов. Опыт Китая в области "зеленой" энергии дает возможность Азербайджану поддержать стратегию энергетического перехода. А интерес этой страны к системе интеллектуальной собственности Азербайджана увеличивает возможности коммерциализации для наших технологических стартапов", - сказал он.

Э.Амиров подчеркнул также большие перспективы с точки зрения туризма.

"Китай - одна из стран, из которой отправляется больше всего туристов - в 2023 году за границу выехало 87 миллионов человек. Перенаправить часть этого потока в Азербайджан уже кажется реальным", - сказал он.

Эксперт отметил, что Азербайджан стал 26-й страной, с которой у Китая отменены взаимные визы. "Азербайджан является надежным и стратегически незаменимым партнером Китая. Несмотря на то, что в 2024 году торговый оборот между Азербайджаном и Китаем вырос на 27,7% и достиг 3,7 млрд долларов, эта цифра все еще далека от потенциала. Расширение возможностей взаимных инвестиций и импорта-экспорта имеет потенциал для многократного увеличения этой цифры. На сегодня Китай подписал документ о взаимных безвизовых поездках с 25 странами. Азербайджан стал 26-й страной, с которой у Китая отменены взаимные визы. Это также можно рассматривать как стратегическое доверие к стране", - сказал Э.Амиров.

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов считает, что переход на безвизовый режим между Азербайджаном и Китаем позволит взаимно укрепить стратегические и экономические связи стран.

Он напомнил, что в 2024 году число туристов из Китая в Азербайджан увеличилось в 1,9 раза и достигло 45 тысяч человек. "В первом квартале этого года данная цифра увеличилось в 1,8 раза. Это означает, что за первые 3 месяца около 9 тысяч граждан Китая посетили Азербайджан. В 2024 году количество туристов, посещающих Китай, увеличилось на 61 процент, до 132 миллионов человек. А это означает для Китая доход в 6,4 триллиона юаней", - сказал он.

"Новое соглашение между двумя странами повлияет на количество путешествующих из Азербайджана в Китай. С одной стороны, "Азербайджанские авиалинии" будут осуществлять прямые рейсы между Баку и Пекином, с другой стороны, безвизовый режим создаст новые возможности для граждан обеих стран. В связи с этим визовое соглашение означает новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в различных секторах экономики в целом", - отметил В.Байрамов.

Динамика роста наблюдается и в торговом обороте между Азербайджаном и Китаем. Так, в январе-марте этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 1,02 миллиарда долларов США. Это на 279,8 миллиона долларов США, или на 37,4% больше, чем в те же месяцы 2024 года.

За отчетный период торговый оборот с Китаем составил 8,54% от общего торгового оборота Азербайджана. Таким образом, Китай занял четвертую позицию среди стран, с которыми Азербайджан провел наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-марте текущего года был зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Китай на сумму 23,2 млн долларов. Это на 18,2 миллиона долларов США, или в 4,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В то же время за отчетный период были выполнены импортные операции на сумму 1 миллиард долларов США, что на 261,6 миллиона долларов США, или на 35,6% больше, чем за тот же период 2024 года. Таким образом, Китай занял второе место среди стран, из которых Азербайджан импортировал больше всего продукции за отчетный период.

В целом эта динамика между Азербайджаном и Китаем свидетельствует о том, что отношения стран вступили в новый этап, и это партнерство будет способствовать оживлению местных рынков и увеличению возможностей для бизнеса, создавая новые возможности в различных сферах экономики обеих стран.

То есть создание возможностей для безвизовых поездок призвано внести важный вклад в углубление взаимного доверия и сотрудничества между двумя странами, а также в расширение туристических, экономических и культурных связей.

Это придаст мощный импульс развитию не только дипломатических отношений, но и дружбы и связей между народами, создаст предпосылки для перехода сотрудничества на новый уровень.