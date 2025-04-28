Ши Цзин заявил о потенциале Китая и Азербайджана для активного взаимодействия в ШОС

Китай и Азербайджан обладают достаточной мотивацией и потенциалом для дальнейшего активного сотрудничества в различных сферах на платформе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend научный сотрудник Института международных и региональных исследований Университета Цинхуа (Китай) Ши Цзин.

"В последние годы сотрудничество и взаимодействие между Китаем и Азербайджаном на многосторонних платформах, таких как ШОС, было активным. Совместное заявление об установлении отношений всестороннего стратегического партнёрства между двумя странами также подтвердило содержание их сотрудничества в рамках ШОС. Я считаю, что у двух стран есть достаточная мотивация и потенциал для дальнейшего активного взаимодействия в различных областях на платформе ШОС. По мере роста взаимного доверия будет раскрываться ещё больший потенциал координации и сотрудничества в сферах экономики, энергетики и безопасности", - отметил он.

Напомним, что в совместном заявлении между Азербайджаном и Китаем об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства, подписанном в рамках визита Президента Ильхама Алиева в Китай, в частности, отмечается, что Азербайджан поддерживает председательство Китая в Шанхайской Организации Сотрудничества и высоко оценивает практические усилия китайской стороны по продвижению качественного развития ШОС. Азербайджан выражает готовность активно участвовать в мероприятиях "Года устойчивого развития ШОС" и углублять всестороннее сотрудничество со странами-участницами Организации. Китай поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в ШОС.

Ши Цзин также отметил, что Китай придаёт большое значение отношениям с Азербайджаном.

"В частности, встречи глав двух государств в прошлом и текущем году подтвердили повышение уровня двусторонних отношений. В рамках всестороннего стратегического партнёрства обе стороны вновь подтвердили готовность сотрудничать для укрепления связности между Китаем и Азербайджаном, что, в свою очередь, способствует развитию двустороннего экономического и торгового взаимодействия. Ожидается, что соответствующие проекты будут активно реализовываться и внесут вклад в повышение транспортной доступности", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что в сфере "зелёной" энергетики у двух стран существует широкий потенциал для развития.

"Насколько мне известно, Азербайджан активно развивает устойчивую и "чистую" энергетику. Между двумя странами существует не только большой потенциал для сотрудничества, но уже имеются его видимые проявления в Азербайджане. Например, наличие в стране экологически чистого транспорта и электромобилей китайского производства, а также инвестиции Китая в проекты "зелёной" энергетики в Азербайджане, включая строительство фотоэлектрических электростанций, являются важными примерами двустороннего взаимодействия в энергетической сфере", - сказал Ши Цзин.

Он подчеркнул, что содержание всестороннего стратегического партнёрства между Китаем и Азербайджаном чётко отражено в тексте соответствующего заявления.

"Очевидно, что две страны занимают схожие и сближающиеся позиции по многим международным вопросам и направлениям сотрудничества. Например, ранее упомянутые сферы - транспорт, возобновляемая энергетика, а также промышленность, научные исследования и развитие гуманитарных связей - являются практическими аспектами двустороннего стратегического партнёрства. Хочу подчеркнуть, что данный документ имеет особое значение для двусторонних отношений. Широкое сотрудничество, отражённое в нём, является проявлением стратегического партнёрства. А развитие стратегического партнёрства, в свою очередь, зависит от успешной реализации этих совместных инициатив", - добавил Ши Цзин.