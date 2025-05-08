Umico объявил о старте специальной кампании для держателей кредитной линии, которая продлится до 11 мая 2025 года. В рамках акции пользователи могут оформлять покупки в рассрочку до 24 месяцев с 50% скидкой на комиссионные расходы. Особо подчеркивается, что данная скидка распространяется исключительно на вторую и последующие операции покупки в рассрочку.

Чтобы воспользоваться кампанией, необходимо сначала выбрать товары из категорий электроники, бытовой техники, одежды и других в Umico Market, нажать кнопку "Купить в рассрочку", указать личные данные и завершить оформление заявки.

Рассмотрение заявок осуществляется оперативно: в течение 45 минут в рабочее время или до 12:00 следующего рабочего дня при подаче вне графика.