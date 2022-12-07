Бекхэм занялся производством саке в банках

Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида Бэкхема и Виктории Адамс, не пошел по стопам родителей: мяч не гоняет, песни не поет, одежду не моделирует. Его интересы лежат в иной плоскости - гастрономия и алкоголь, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Любимое занятие старшего сына звездной пары - фудблогинг, приготовление и фотографирование еды. Бекхэм-младший любит готовить на камеру и постить разные вкусные штуки в одной запрещенной сети. Участниками его кулинарных изысканий часто выступают младший брат Ромео и жена Никола Пельтц. В прошлом году в крупном глянцевом журнале он даже анонсировал он-лайн кулинарное шоу "Готовим с Бруклином" в Инстаграм (запрещена в России), однако, проект не зашел пользователям.

И вот - новое увлечение. В ноябре этого года 23-летний Бруклин объявил о том, что стал соучредителем алкогольного бренда, производящего саке.

Делается продукция в Японии на известном старинном заводе, которому уже более ста лет. Рисовый напиток крепостью в 13 градусов описывается брендом как свежий, мягкий и легко пьющийся. Выпускается в банках и ориентирован на западный рынок, в первую очередь, на молодежь.ок, который сын Дэвида Бекхема продвигает на западный рынок

Начинающий бизнесмен уже активно продвигает товар в своем аккаунте, попутно рассказывая о своей страсти к культуре Японии вообще и рисовому напитку - в частности: "Саке - японский алкогольный напиток из перебродившего риса..Он имеет долгую, более 2000 лет, историю в стране и в последнее время становится более популярным в других частях мира. Мы должны чтить наследие, традиции и прочную связь с японской культурой". Кстати, почитателям японского наследия и экзотического алкоголя упаковка из 4х банок по 200 мл обойдется почти в 40 долларов.