Актриса Энн Хэтэуэй показала необычный способ съесть капкейк и не испачкаться

40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй в телешоу Келли Кларксон показала необычный способ, который позволяет съесть капкейк с кремом и не испачкаться. На видеозапись лайфхака, ставшую вирусной в социальной сети TikTok, обратило внимание издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Хэтэуэй, необходимо разломить капкейк на части, оторвав нижнюю часть, и снова сложить, прикрыв нижней частью крем на верхней. Актриса продемонстрировала свой удобный метод на камеру, уточнив, что впервые показала его друзьям на 40-летии подруги, которая из-за пандемии решила заменить юбилейный торт капкейками.

Актриса призналась, что ее способ удивил собравшихся. "Вечеринка просто встала. Я и раньше останавливала вечеринки, но никогда такого не случалось по хорошему поводу, а этот точно был хорошим", - посмеялась она. "Просто разделяете его на части и складываете. Получается бутерброд, и нос остается чистым", - заключила Энн Хэтэуэй.