Павел Дуров предложил специалистам компании "Яндекс" перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Дуров отметил, что хотел бы дать такую возможность разработчикам, которые занимаются сервисами рекомендации контента. По его словам, сервис "Яндекс.Новости" "впечатляет" в техническом отношении, однако ограничено цензурой и русскоязычным рынком.

"У нас есть шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей", - заявил предприниматель в своем Telegram-канале.

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