Google официально объявила о доступности нового интерфейса магазина приложений для Android - Play Store. В нём больше белого цвета, усовершенствована навигация и легче находить приложения и игры, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новый интерфейс, говорят в Google, выполнен в соответствии с актуальными принципами "материального дизайна", при этом выглядит "чище" и "премиальнее". Главное отличие от предыдущей версии: магазин теперь знает, является то или иное приложение игрой или нет. В нижней части экрана на смартфонах добавили навигационную панель, где можно переключаться между разделами с играми, приложениями, музыкой/фильмами и книгами.

Изменение, очевидно, направлено на оптимизацию экономики магазина Play Store. На игры, пишет Engadget со ссылкой на данные App Annie, приходится порядка 33 установок приложений, но (благодаря внутриигровым покупкам) 74% затрат пользователей. Повышая видимость игр в магазине, Google рассчитывает увеличить доходы - свои и разработчиков, "помогая" пользователям устанавливать больше игр и тратить в них больше денег.