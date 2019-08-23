Apple Card выполнена в типично "яблочном" дизайне: светлый металл, минимум деталей, однако сохранить первозданный вид кредитки Apple, оказывается, будет непросто. По крайней мере, если владелец решит носить её с собой, а не оставить дома, пользуясь лишь виртуальной версией в приложении Wallet ("Кошелёк"), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как выяснилось из опубликованного Apple руководства по уходу за картой, её будет проблематично использовать так, как используют кредитные карты большинство людей. Положив минималистичную пластину из титана с яблочным логотипом в карман джинсов или кожаный кошелёк, владелец рискует навсегда испортить внешний вид кредитки.

"Некоторые материалы, например деним или кожа, могут вызвать постоянное изменение цвета, отмыть которое будет невозможно", - сказано в руководстве по Apple Card. Небольшие загрязнения рекомендуют устранять тряпкой из микрофибры, смоченной изопропиловым спиртом.

При этом карту также не рекомендуется размещать в одном отделении кошелька с другими картами из-за риска появления царапин, а для хранения использовать "кошелёк, конверт или сумку из мягкого материала". Очевидно, выпустив такую уязвимую кредитку, Apple намеренно или случайно создала новую категорию аксессуаров: кошельки, совместимые с Apple Card. Появление таких на рынке, скорее всего, просто вопрос времени.

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