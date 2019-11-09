WhatsApp Business уже отхватила себе кусочек рынка. В компании заявили, что у приложения уже более пяти миллионов корпоративных клиентов.

Недавно разработчики добавили одну интересную и очень удобную функцию: каталоги, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Каталоги служат некоей витриной прямо в приложении: продавцы добавляют в него карточки, в которых представляют фото, информацию о товаре и цену. Можно даже вставить артикль.

Карточки из каталога можно отправлять в личные сообщения, что делает общение "покупатель-продавец" очень удобным: покупатель может задать вопрос касательно именно этого товара, а продавец может предложить что-то конкретное, помогая покупателю в выборе.

Приложение нацелено на развивающиеся рынки, где ситуация часто складывается так, что люди практически не используют персональные компьютеры, полностью удовлетворяя свои информационные потребности с помощью смартфона.

Обновление с каталогами уже доступно на андроид и iOS в Бразилии, Германии, Индии, Индонезии, Мексике, Штатах и Англии. Когда обновление дойдет до остальных стран в компании пока не говорят. Единственный намек - "скоро".

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