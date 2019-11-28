Пользователи Instagram сообщают о сбоях в работе соцсети, следует из данных с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщения о проблемах в работе соцсети начали поступать около 18.00 по бакинскому времени. На сбои жалуются пользователи из Великобритании, США, Малайзии и Бразилии.

Часть пользователей жалуется на проблемы с загрузкой ленты, некоторые сообщают о сбоях при комментировании постов. Ряд пользователей сообщают о проблемах с загрузкой соцсети.

До этого сбои в работе соцсети наблюдались в пятницу 22 ноября.

Помимо этого, пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети.

Отмечается, что сбой в работе соцсетей произошел около 18.23 по Баку. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Нидерландов, Сингапура, Японии и других стран. Проблемы в работе сервисов наблюдаются также и у жителей России.

Больше всего жалоб поступило на сбой в загрузке ленты Instagram (72%) и Facebook (35%). Кроме того, пользователи испытывают проблемы с входом в свой аккаунт.