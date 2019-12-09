Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) и стартапа ClearSpace планируют подготовить и запустить на орбиту в 2025 году зонд ClearSpace-1 - первый аппарат, который должен собирать и уничтожать космический мусор. Его целью станет отработанная ступень ракеты Vega, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Представьте себе, что все морские корабли, потерянные за прошедшие века, дрейфовали бы по поверхности океанов. Это именно то, что сейчас происходит на орбите, и эта ситуация больше не может продолжаться. Поэтому все страны-члены ЕКА активно поддержали эту миссию", - сообщил глава Европейского космического агентства Йохан-Дитрих Вернер (Jan-Dietrich Woerner), слова которого приводит пресс-служба.

По текущим оценкам ученых, на орбите Земли присутствует примерно 18 тысяч рукотворных объектов, чье положение известно NASA, ЕКА, Роскосмосу и другим ведущим космическим агентствам мира. При этом эксперты предполагают, что число невидимых и пока неизвестных частиц космического мусора еще выше и составляет несколько сот миллионов.

Поэтому ученые активно работают над созданием систем, которые могли бы решить эту проблему или защитить критически важные объекты от разрушения. Первый аппарат такого рода, экспериментальный зонд RemoveDEBRIS, вывели на орбиту в апреле прошлого года британские ученые и специалисты компании Airbus. Он успешно захватил две демонстрационных мишени при помощи космического "гарпуна" и "ловчей сети" и сейчас готовится к тому, чтобы сгореть вместе с ними в плотных слоях атмосферы Земли.

Как сообщает пресс-служба ЕКА, его миссию продолжит проект ClearSpace-1, первый аппарат, который захватит реальный фрагмент космического мусора и уничтожит его. Его будут разрабатывать специалисты агентства и инженеры швейцарского стартапа ClearSpace. По текущим планам агентства, в 2025 году этот аппарат будет выведен в околоземное пространство, на высоту примерно в 500 километров. Там он начнет поиски его главной цели - второй ступени ракеты Vega, выведенной на орбиту в 2013 году и "застрявшей" на высоте в 660-800 километров.

Масса этой части ракеты относительно невелика - около 100 килограммов. При этом ее форма достаточно удобна для того, чтобы захватить ее с помощью четырех роботизированных рук зонда. Когда ClearSpace-1 достигнет цели и поймает ее, он включит двигатели и опустится в нижние слои атмосферы. Успешное завершение его работы откроет дорогу для создания более сложных миссий, в рамках которых специалисты ЕКА попытаются захватить и уничтожить сразу несколько фрагментов космического мусора.