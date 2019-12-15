Журнал Time составил список знаковых устройств уходящего десятилетия. Рейтинг опубликован на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первое место занял планшет Apple iPad, который, как отмечает Time, задал тон развитию портативных устройств на этот период.

На втором месте расположился автомобиль Tesla Model S, изменивший траекторию развития автомобильной промышленности. Третью строчку занял мини-компьютер Raspberry Pi. Затем идут цифровой медиаплеер Google Chromcast и дрон DJI Phantom.

В список вошли умная колонка Amazon Echo, Apple Watch, Apple AirPods, а также портативная приставка Nintendo Switch. Завершает список адаптивный игровой контроллер для игровой приставки Xbox.