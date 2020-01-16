Опубликовано официальное изображение Huawei P40 - ФОТО

Издание 91mobiles опубликовало официальное изображение флагманского смартфона Huawei P40, который покажут только в марте. Новинка будет обладать вертикальным фотомодулем с тремя объективами Leica, выпирающим из корпуса, и двойной селфи-камерой, которая разместится в углу экрана, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сведений по диагонали дисплея нет: как ожидается, она составит 6,1 дюйма. На Huawei P40 предустановят EMUI 10 на базе Android 10, но без сервисов Google. 3,5-мм аудиовход для подключения наушников отсутствует. В Индии, отмечает 91mobiles, новинка будет стоить 69 990 рупий, или примерно 60 тысяч рублей.

Презентация серии P40, предположительно, пройдет 18 марта. Старшей модели - P40 Pro - обещают четыре объектива с основным 64-мегапиксельным датчиком Sony IMX686, процессор Kirin 990 - как у Mate 30 Pro, и 6,5-дюймовый OLED-экран со встроенным под стекло дактилоскопическим датчиком.

Предполагаемое разрешение экрана - QuadHD+, а изображение сможет обновляться с частотой до 120 Гц, что заставит пользователя воспринимать смартфон как более быстрый. Кроме того, по сравнению с флагманом 2019-го года у P40 Pro заметно увеличат батарею - до 5500 мА*ч.