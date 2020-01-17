Facebook отказался от плана размещать рекламу в WhatsApp - за одним исключением

Руководство Facebook, владеющей WhatsApp, отказалось от идеи показывать рекламу в мессенджере. По сведениям источников The Wall Street Journal, недавно компания распустила команду, изучавшую возможности интеграции рекламы в WhatsApp, а их разработки были убраны из кода приложения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

WhatsApp создали Брайан Эктон и Ян Кум в 2009 году, а в 2014-м продали свой проект компании Марка Цукерберга за $19 миллиардов. С тех пор Facebook ищет способы монетизации пользовательской базы сервиса, насчитывающей более 1,5 миллиарда человек.

Именно из-за разногласий с Цукербергом относительно того, как монетизировать мессенджер, компанию были вынуждены покинуть сначала

Эктон - он ушел в сентябре 2017-го, - а потом и Кум. Первый позже признавался, что совершил ошибку, "продав своих пользователей и их приватность", и призывал к бойкоту Facebook.

В конце 2018 года новые управленцы WhatsApp официально подтвердили, что в мессенджере начнут показывать рекламу. Она должна была появиться к началу 2020-го в разделе "Статус", предназначенном для публикации "историй" в духе Instagram.

Информацию, что Facebook передумала встраивать рекламу в WhatsApp, подтвердили представители компании. По их словам, сейчас приоритетное внимание уделяется созданию платных функций для бизнеса, с помощью которых бренды могли бы взаимодействовать с клиентами в приложении. В то же время, добавили в пресс-службе, реклама "остается долгосрочной возможностью" для Facebook.