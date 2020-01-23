Объявлена дата выхода сгибаемого смартфона Motorola

Компания Motorola обозначила окончательную дату релиза смартфона Moto Razr с гибким экраном, который схлопывается пополам. В США предзаказы на него откроются в это воскресенье, 26 января, а доставлять новинку покупателям начнут 6 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Цена осталась такой же, как было объявлено на презентации - $1499. Как отмечает The Verge, оформить предзаказ на Moto Razr можно будет только в салонах оператора Verizon, магазинах Walmart и на сайте Motorola.

Moto Razr был представлен 14 ноября. Это первый смартфон компании, который оснащается "непрерывным", складывающимся напополам экраном. У аппарата не самый мощный процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также второй, 2,7-дюймовый дисплей с разрешением 800 на 600 пикселей. Основная камера имеет разрешение 16-мегапикселей и светосильный (f/1.7) объектив, фронтальная внутри - 5-мегапиксельная.

Первоначально продажи Moto Razr должны были начаться 26 декабря. Однако в конце прошлого года в компании сообщили, что релиз откладывается по причине неожиданно высокого спроса.

Как ожидается, спустя несколько дней после выхода Moto Razr новую складную модель - Galaxy Z Flip - покажет Samsung. Новинку могут анонсировать 11 февраля.