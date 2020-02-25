Apple готовит к выпуску первую модель Mac, в основу которой ляжет процессор с архитектурой ARM собственной разработки. От чипов Intel в ноутбуках и компьютерах компания может отказаться уже во второй половине 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Такое предположение сделал авторитетный аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, чьи прогнозы относительно будущих новинок Apple сбываются весьма часто.

На процессорах, архитектура которых разрабатывается принадлежащей японской SoftBank британской ARM, работают подавляющее большинство современных смартфонов. Ядра ARM используют в неизменном или доработанном виде крупнейшие поставщики мобильных процессоров: Qualcomm, Samsung, Huawei и MediaTek.

Слухи о том, что Apple откажется от решений Intel в пользу собственного ARM-чипа, циркулируют уже несколько лет. По сведениям эксперта, на него фирма Тима Кука переключится в ближайшие год-полтора, пишет 9to5Mac со ссылкой на доклад.

Первым "доморощенный" процессор, который будет изготавливаться с соблюдением норм 5-нм техпроцесса, установят в новые iPhone - их должны выпустить в этом году. До следующего поколения планшетов iPad с технологией дисплея mini-LED он доберется к концу этого - началу 2021 года, до "маков" - не ранее 2021-го.

Кастомный ARM-процессор, разработанный с учетом специфики компьютеров Mac, даст Apple большую гибкость в плане обновления и более тонкой настройки аппаратного обеспечения. В то же время компании предстоит крупно переделать операционную систему macOS (а независимым разработчикам - свои приложения) ради совместимости со "смартфонной" архитектурой.