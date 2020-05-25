HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон

У HTC продолжается затяжной кризис: компания теряет деньги, мобильное подразделение на последнем издыхании, а большинство последних гаджетов оказались провальными. Вспомнить хотя бы блокчейн-смартфон Exodus 1s, который сможет окупиться только через 170 лет, или странные бюджетники вроде HTC Wildfire R70.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, несмотря на это, компания продолжает попытки остаться на плаву и даже готовит новый флагман.

Казалось бы, в выпуске такой модели нет ничего странного, но для HTC это первый за два года флагман: HTC U12+ (на фото) дебютировал в конце мая 2018 года.

К сожалению, информации о новинке нет, но можно ожидать поддержку 5G, чип Snapdragon 865 (а вдруг?) и безрамочный дизайн. Представить флагман должны в июле.

Напомним, также HTC готовит к выходу смартфон Desire 20 Pro с процессором Qualcomm Snapdragon 660 или Snapdragon 665 и ОС Android 10 на борту.