Apple купила канадскую технологическую компанию для совершенствования Siri

Американская компания Apple подтвердила сделку о приобретении канадского стартапа Inductiv, специализирующегося на разработках технологий искусственного интеллекта. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Apple, как указывает агентство, планирует применить наработки канадской компании для усовершенствования своего электронного помощника Siri. Inductiv создала технологию, использующую искусственный интеллект для выявления и исправления ошибок в данных. Это, как предполагается, позволит добиться лучших результатов при использовании методов машинного обучения, значительно снизив необходимость участия человека.

Это не первый случай, как отмечает Bloomberg, когда крупная американская IT-компания приобретает небольшую технологическую фирму. В частности, в этом году Apple уже купила компанию Voysis для улучшения распознавания речи в Siri.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн.