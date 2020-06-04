Apple заблокировала украденные во время протестов в США iPhone

Компания Apple блокирует смартфоны, похищенные мародерами во время беспорядков в США.

Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На украденные гаджеты приходит сообщение, что устройство отслеживается и информация о местоположении будет передана властям. Владельцу предлагают вернуть устройство в тот или иной магазин, после чего похищенный iPhone перестает работать.

В ряде городов США продолжается мародерство и грабежи магазинов на фоне беспорядков. Выходец из России описал происходящее в Нью-Йорке как "ночь большого грабежа гоблинами". По его словам, в вечернее время на улицах города можно встретить только грабителей, полицейских и совсем немного простых людей.

Акции протеста охватили десятки городов США. Демонстранты выступают против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Он скончался в результате грубого ареста: полицейский применил против него удушающий прием. Протесты по всей стране переросли в беспорядки - погибли по меньшей мере 11 человек. Власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.