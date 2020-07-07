https://news.day.az/hitech/1251294.html TikTok прекратит работу на территории Гонконга

TikTok прекратит работу на территории Гонконга

Технологии, 7 июля 2020 09:05 119
TikTok прекратит работу на территории Гонконга

Приложение TikTok в ближайшие дни перестанет быть доступным для пользователей на территории Гонконга в связи с принятием властями КНР закона о нацбезопасности в этом специальном административном районе Китая. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В свете последних событий мы приняли решение прекратить работу приложения TikTok в Гонконге", - заявили в компании.

Ранее администратор мессенджера WhatsApp, принадлежащего американской компании Facebook, приостановил рассмотрение запросов компетентных органов в Гонконге о предоставлении персональных данных пользователей, мотивируя это необходимостью тщательно изучить новый закон о национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственного строя и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая.

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