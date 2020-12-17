Twitter весной закроет приложение Periscope

Приложение для видеотрансляций Periscope прекратит работу 31 марта 2021 года. С 15 декабря пользователи уже не могут создавать в нем новые аккаунты, сообщила компания Twitter, владеющая сервисом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Доступ к сайту приложения сохранится только для просмотра архивных трансляций. Вместо Periscope трансляции можно будет вести через функцию Twitter Live.

"Дело в том, что приложение Periscope находится в нестабильном состоянии режима обслуживания. В последние пару лет мы наблюдаем снижение использования сервиса и знаем, что стоимость поддержки приложения будет только расти", - говорится в сообщении Periscope на Medium.

Приложение было запущено в 2015 году. При этом компания Twitter приобрела Periscope за $120 млн в 2014 году.