Конкурент Tesla оказался на пороге краха

Конкурент Tesla Nikola сообщил, что не будет разрабатывать электрические мусоровозы для Republic Services, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Задача разработать и произвести такой транспорт оказалась для Nikola слишком сложной. Выяснилось, что на создание мусоровоза потребуется больше времени и финансовых затрат, чем предполагалось ранее. Republic Services (оператор по утилизации ТБО) Nikola должен был поставить 2500 электрических мусоровозов. Однако контракт был расторгнут.

Nikola оказался на пороге краха, акции компании рухнули на 10 процентов. В ноябре General Motors (GM) отказалась от доли в компании после обвинений стартапа в обмане.

В сентябре Hindenburg Research, выступающая одним из акционеров компании, опубликовала расследование, согласно которому основатель Nikola Тревор Милтон вводил в заблуждение клиентов, партнеров и инвесторов. В 2018 году Nikola в своем рекламном ролике показала движущийся на водородном топливе грузовик, но на самом деле его просто скатили с холма. В Hindenburg Research также утверждают, что запатентованная технология Nikola приобретена у другой компании. Обвинения привели к тому, что Милтон был вынужден уйти в отставку.