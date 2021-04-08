Twitter хочет купить Clubhouse за $4 млрд
Компания Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse, сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников, сделка оценивается в $4 млрд. При этом в настоящее время переговоры приостановлены по неизвестной причине.
Представитель Twitter отказался от комментариев, в Clubhouse на данный момент на запрос агентства не ответили.
Ранее компании Twitter запустила бета-версию аудиоплатформы Spaces, которая, предположительно, должна стать конкурентом Clubhouse. На данный момент не все пользователи могут использовать плаформу для проведения открытых разговоров.
Clubhouse - социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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