Twitter хочет купить Clubhouse за $4 млрд

Компания Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse, сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников, сделка оценивается в $4 млрд. При этом в настоящее время переговоры приостановлены по неизвестной причине.

Представитель Twitter отказался от комментариев, в Clubhouse на данный момент на запрос агентства не ответили.

Ранее компании Twitter запустила бета-версию аудиоплатформы Spaces, которая, предположительно, должна стать конкурентом Clubhouse. На данный момент не все пользователи могут использовать плаформу для проведения открытых разговоров.

Clubhouse - социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.