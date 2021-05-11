Facebook попросили не запускать детскую версию Instagram

Национальная ассоциация генеральных прокуроров (National Association of Attorneys General, NAAG) США обратилась к главе компании Facebook Марку Цукербергу с просьбой не запускать детскую версию социальной сети Instagram в связи с опасениями относительно "безопасности и благополучия детей".

Об этом сообщается на сайте NAAG, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Судя по всему, Facebook не отвечает на потребность, а вместо этого создает ее, так как эта платформа предназначена в первую очередь для детей, у которых в противном случае нет или не было бы учетной записи в Instagram. Если коротко, то платформа Instagram для детей несет вред по бесчисленному множеству причин. Генпрокуроры призывают Facebook оставить планы по запуску этой новой платформы", - говорится в направленном Цукербергу письме. Свои подписи под ним поставили 44 американских генпрокурора.

В марте портал BuzzFeed сообщил, что Facebook планирует запустить приложение Instagram Kids - версию одноименной социальной сети специально для детей младше 13 лет. В настоящий момент политика компании запрещает использование сервиса лицами младше 13.