Instagram разрешит выкладывать посты с компьютера

Разработчики социальной сети Instagram тестируют функцию, которая позволит пользователям выкладывать фотографии с компьютера, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя компании Facebook Кристин Пай, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы знаем, что многие люди пользуются Instagram с компьютера. Для повышения их удобства мы тестируем возможность публиковать посты через браузер", - рассказала представитель компании.

23 июня российские пользователи Instagram получили доступ к коротким роликам Reels и возможность добавлять музыку в Stories. При этом возможность добавить любимый трек в Stories российские пользователи ожидали давно: функция появилась в социальной сети еще в 2018 году, однако до России добралась только спустя три года.