iPhone научились взламывать через Wi-Fi

Смартфоны Apple научились взламывать с помощью Wi-Fi. Об этом сообщает издание Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание на отчет агентства по безопасности ZecOps, в котором был изучен баг, ломающий Wi-Fi на iPhone. Специалисты выяснили, что при подключении к сети, в названии которой используются символы %, есть риск заразить свой аппарат. Ошибка, которая получила название WiFiDemon, имеет потенциал для удаленного выполнения вредоносного кода.

Экспертам удалось создать вредоносную сеть и подключить к ней iPhone. В описанном инженерами случае взлом может произойти через уязвимость нулевого дня - ошибку, против которой еще не разработаны защитные механизмы. Специалисты не нашли подтверждений фактов взлома с помощью WiFiDemon, но отметили, что хакеры могли воспользоваться уязвимостью.

В сообщении также говорится, что Apple уже исправила ошибку, ломающую iPhone и делающую телефон уязвимым для взлома через сети Wi-Fi. Соответствующий апдейт появился в обновлении iOS 14.7. В заключение авторы рекомендовали пользователям обновить свои устройства и отключить автоматическое подключение смартфона к неизвестным Wi-Fi-сетям.