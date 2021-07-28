Instagram озаботился безопасностью подростков

Instagram анонсировал нововведения, призванные сделать социальную сеть более безопасной для несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщается в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы хотим, чтобы они (пользователи до 18 лет - прим. ред.) легко заводили новых друзей и были на связи со своей семьей, но мы не хотим, чтобы они имели дело с нежелательными личными сообщениями или комментариями от незнакомцев", - говорится в анонсе.

Instagram планирует внести три изменения: сделать аккаунты пользователей младше 18 лет по умолчанию закрытыми, усложнить поиск таких страниц, ограничить рекламодателям доступ к юной аудитории.

В пресс релизе уточняется, что подростки смогут при желании открыть свои аккаунты. Однако проведенное социальной сетью исследование показало, что 80 % тинейджеров оставят страницы закрытыми.

Ожидается, что изменения вступят в силу уже на этой неделе.