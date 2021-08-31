В Китае изобрели аккумулятор без кобальта

Китайский производитель аккумуляторов SVOLT отчитался о создании первой батареи, не содержащей кобальта. Об этом сообщает PRNewswire, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В пресс-релизе компании говорится, что SVOLT готова начать массовое производство таких батарей. На автосалоне в Чэнду корпорация показала первый силовой агрегат мощностью 82,5 киловатт-час, установленный на электрокаре Great Wall Motors. По словам представителей SVOLT, при нормальных температурах батарея, не имеющая в своем составе кобальта, позволяет проехать автомобилю 373 мили, или около 600 километров, на одном заряде. Также с новым аккумулятором электрокар может разогнаться до ста километров в час менее чем за пять секунд.

Изобретенный китайскими инженерами аккумулятор обеспечивает высокую степень удержания энергии и быстрый нагрев в условиях низких температур. Также батарея защищена от попадания влаги и пыли по стандарту IP67.

"Использование кобальта является важной новой проблемой, поскольку мировые запасы этого материала ограничены примерно 7,1 миллиона тонн", - отмечается в пресс-релизе. В отчете компании говорится, что на разработку батареи без кобальта ушло несколько лет, на проект было потрачено более 77 миллионов долларов.

Кобальт является ключевым элементом при производстве аккумуляторов, на которых работает вся современная электроника, включая электромобили. 60 процентов этого металла добывают в Демократической Республике Конго, при добыче кобальта нарушаются условия труда и права человека.