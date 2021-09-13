YouTube добился закрытия популярного музыкального Discord-бота Rythm

YouTube отправил уведомление создателям Discord-бота Rythm с требованием отключить его в течение семи дней. Команда Rythm согласилась это сделать, но заявила, что работает "над чем-то совершенно новым в музыкальном пространстве". Об этом сообщается на сайте разработчиков бота, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

Всего бот установлен более чем на 20 миллионах серверов в Discord, им пользуются свыше 560 миллионов человек. Создатель Rythm Йоав рассказал The Verge, что "это должно произойти в конечном итоге".

"Я считаю, что после того, как мы получили письмо, его получат и другие музыкальные боты, и я твёрдо верю, что все они будут закрыты.

Как человеку, который был очень ранним пользователем Discord, мне трудно представить Discord без музыкальных ботов, ведь они очень сильно вовлекают в платформу. Это печальный конец эпохи для всех в Discord", - Йоав, создатель Rythm.

Discord позволяет пользователям устанавливать сторонние расширения на своих серверах, благодаря чему может уклоняться от исков от таких компаний как Google. Rythm - второй музыкальный бот на платформе, который перестанет работать из-за требований YouTube.

В августе уже закрылся Groovy Bot, установленный более чем на 16 миллионах серверов. Оба бота позволяют воспроизводить музыку из видео и транслировать её внутри канала. Как отмечает Mashable, большинство пользователей не используют программы для монетизации, а просто транслируют музыку друзьям во время игр.

При этом Discord в течение 10 месяцев тестирует новую функцию - YouTube Watch Party. Если её официально запустят, пользователи смогут легально просматривать контент YouTube внутри Discord.