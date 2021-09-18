Microsoft откажется от паролей на компьютерах с ОС Windows

В Microsoft рассказали о новом способе защиты данных на компьютерах с операционной системой Windows. Об этом говорится на сайте компании. Вместо традиционного ввода паролей для защиты учетной записи пользователям предлагается другой вариант, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, опубликованной на сайте компании, для отказа от паролей нужно будет установить на смартфон приложение Microsoft Authenticator. После этого следует перейти в свою учетную запись Microsoft и войти в систему.

Среди дополнительных параметров безопасности будет опция "Учетная запись без пароля", ее необходимо активировать. Благодаря такой опции компьютер автоматически разблокируется, при условии, что рядом находится доверенное мобильное устройство.

В компании пояснили, что пользоваться паролями - не всегда удобно. Например, автоматически сгенерированные сложные пароли непросто запомнить, поэтому юзеры создают свои собственные. А они, в свою очередь, не всегда обеспечивают полную защиту. Часто такие пароли довольно простые, поэтому хакерам и мошенникам легче их угадать.

Отмечается, что функция будет доступна на Windows 10 и 11. Полноценный выход последней намечен на 5 октября. Все пользователи смогут обновить компьютеры, если они соответствуют требованиям Microsoft.