В Японии начнут заряжать смартфоны через 5G

Японская холдинговая компания SoftBank намерена добавить в свои базовые станции 5G возможность беспроводной зарядки гаджетов. Об этом сообщает агентство Nikkei Asia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказали источники издания, японский гигант намерен в ближайшем будущем протестировать технологию по удаленной зарядке телефонов, наушников и прочей техники. Устройства беспроводной передачи электроэнергии будут установлены на базовых станциях 5G. Правительство Японии в ближайшее время намерено дать разрешение на испытания.

Тестирование состоится в рамках модернизации: SoftBank начнет заменять 200 тысяч базовых станций 4G по всей Японии на 5G-версии. Вместе с новым оборудованием на станции будут установлены специальные передатчики. Электрический заряд будет распространяться в высокочастотном диапазоне 28 гигагерц, который используется в связи 5G. По словам источников, для зарядки гаджетов нужно будет просто подойти к базовой станции.

Чтобы предотвратить негативное влияние электричества на человеческий организм, мощность передатчиков будет ограничена. Так, на расстоянии до 10 метров будет передаваться около одного милливатта энергии. SoftBank планирует начать зарабатывать на данной технологии в 2025 году.