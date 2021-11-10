Названы способы быстрой зарядки iPhone

Чтобы ускорить зарядку смартфона Apple, необходимо отказаться от комплектного адаптера. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты отметили, что существуют четыре способа ускорить зарядку смартфонов от Apple. В первую очередь, авторы рекомендовали отказаться от адаптера мощностью пять ватт, которыми комплектовались устройства американского бренда до 2020 года. По словам специалистов, мощности подобных адаптеров недостаточно, чтобы быстро восполнить запасы батареи iPhone.

Очередным способом ускорить зарядку журналисты назвали отказ от беспроводных аксессуаров. Например, даже в фирменном заряднике MagSafe мощность искусственно понижается, чтобы снизить вероятность перегрева гаджета. В этом случае рекомендуется купить специальный адаптер, который поддерживает быструю зарядку - подобные устройства производятся как партнерами Apple, так и сторонними компаниями.

В заключении авторы советуют тщательно подбирать зарядное устройство для iPhone, приобретая аксессуары с поддержкой USB Power Delivery (USB-PD). "Вы по-прежнему не увидите той же скорости зарядки iPhone, которую предлагают некоторые телефоны Android", - подытожили авторы.