Google Chrome сломал соцсети

Новая версия браузера Google Chrome 96 стала причиной сбоя в работе таких сервисов, как Twitter, Discord, а также Instagram. Об этом сообщает портал BleepingComputer,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам пользователей, проблемы возникли в работе раздела уведомлений в Twitter. Сервис сообщает об ошибке при загрузке страницы и предлагает ее обновить, однако это не помогает. Также в Twitter не открываются GIF-изображения, фотографии и видеозаписи.

Пользователи Discord столкнулись с медленной работой веб-приложения, а также некорректной загрузкой иконок. Кроме того, некоторые сообщают о багах при рендеринге видео.

Как сообщается, разработчики уже знают об ошибках в работе браузера и работают над их исправлением.