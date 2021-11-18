«Ночной кошмар» Илона Маска подобрался к Tesla

Американская электромобильная компания Rivian Automotive, которую также называют "ночным кошмаром" Илон Маска, достигла капитализации в 153 миллиарда долларов на закрытии торгов 16 ноября, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Из-за повышенного интереса инвесторов компания вошла в тройку самых дорогих автопроизводителей мира, подобравшись к своим конкурентам Tesla и Toyota, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Акции Rivian 16 ноября поднимались в цене до 179,47 доллара - эта цифра на 20 процентов больше отметки на закрытии торгов днем ранее и на 130 процентов больше стоимости бумаг на IPO 9 ноября (78 долларов). На пике торгов 16 ноября акции автокомпании стоили больше, чем бумаги 90 процентов самых дорогих компаний на биржах США, включенных в индекс S&P 500, включая Goldman Sachs, Boeing, Citigroup, Starbucks и Caterpillar.

Rivian удалось обогнать по капитализации крупнейшего автопроизводителя в Европе Volkswagen стоимостью 137 миллиардов долларов. Volkswagen поставляет на рынок около 10 миллионов автомобилей в год. В то же время Rivian еще не начала массовое производство и сейчас является крупнейшим американским предприятием с нулевой выручкой, пишет Bloomberg.

Компания начала поставлять автомобили только в сентябре 2021 года. Согласно планам Rivian, уже в 2023 году Rivian будет выпущено 150 тысяч электромобилей. Главный заказчик и крупнейший акционер компании - Amazon. Крупные суммы в Rivian также инвестировал автопроизводитель Ford. Во ходе IPO автокомпании было куплено 153 миллиона акций на сумму 11,9 миллиарда долларов. Это первое публичное предложение акций стало крупнейшим в США со времен размещения бумаг Alibaba Group Holding в 2014 году и шестым по объему выручки в истории.

"Rivian стал самым популярным производителем электромобилей этого месяца, поскольку инвесторы не понимают, закончил Илон Маск продавать акции Tesla или нет. (...) На Уолл-стрит считают, что у Rivian гораздо больший потенциал роста, чем у Tesla", - заявил Bloomberg старший аналитик рынка компании Oanda Эд Мойя.