Apple откажется от Lightning в iPhone 14

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат разъем USB-C вместо Lightning, об этом пишет портал PhoneArena со ссылкой на несколько анонимных источников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, Apple решилась на такой шаг по нескольким причинам, и одна из них - более быстрая скорость передачи данных.

Так, например, 2 часа видео 4K объемом 720 ГБ при использовании порта Lightning будут передаваться 3 с половиной часа, с помощью USB-C - 2 с половиной минуты.

Кроме того, США и страны Европы планируют унифицировать зарядку для всех устройств, так что в скором времени все электронные устройства должны будут оснащаться портом USB-C.

Также утверждается, что отказ от использования Lightning благоприятно скажется на окружающей среде, так как это уменьшит количество электрических отходов.