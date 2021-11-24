6 причин купить Samsung The Frame во время грядущих скидок Black Friday

За короткий период времени Samsung The Frame уверенно завоевал свою нишу, на рынке ТВ техники. Как свежий глоток воздуха, он ворвался в жизни пользователей, уставших от черных экранов. Так на что же стоит обратить внимание при выборе The Frame, вот 6 причин, из-за которых вам обязательно стоит рассмотреть покупку этого телевизора:

1.Отличное изображение - The Frame отличается передачей идеального изображения, тут задействованы миллиарды оттенков естественного цвета. 100% цветовой объем обеспечивается благодаря технологии квантовых точек. Они помогают передать наилучшее качество изображения, позволяя рассмотреть мельчайшие оттенки цветовой палитры в каждой сцене так, как они выглядят в реальной жизни. При этом, как и все QLED-телевизоры Samsung, The Frame не подвержены выгоранию и послесвечению экрана, что особенно важно при демонстрации статичных изображений, в частности, картин и фотографий. А благодаря наличию датчика освещенности яркость и цвета контент автоматически корректируется в зависимости от внешнего освещения в помещении, в то время как другой датчик, реагирующий на движение, выключает подсветку экрана, когда в комнате никого нет.

2. Дизайн - Телевизор выполнен в сдержанном стиле без каких-либо вычурных деталей. Теперь ширина девайса всего 24,9 мм. Благодаря специальному кронштейну он крепится максимально плотно к поверхности, а на самом ТВ нет никаких разъемов. Имеется лишь один едва заметный пятиметровый кабель, к которому подключается специальная коробочка One Connect Box, в которой есть все необходимые порты для подключения внешних периферийных устройств (консолей, ТВ-приставок и других девайсов для вывода изображения на экран). Благодаря такому решению спутанные кабели больше не будут портить внешний телевизора.

3. Сменные Рамки - Sasmung позиционирует линейку The Frame как интерьерные телевизоры. И это не просто маркетинговый ход: дело в том, что телевизоры действительно становятся частью антуража. Все благодаря тому, что пользователи могут настроить внешний вид устройства под свои предпочтения и вкусы при помощи сменных рамок. В комплект ТВ, на ваш выбор, может входить - кирпично-красный, белый, коричневый или древесный цвет рамки. Более того, есть даже разные стили рамки - объемная или модерн.

4. Режим "Картина" - Позволит вам почувствовать себя в музее, не выходя из дома. Просто выключите ТВ и позвольте режиму "Картина" превратить черный экран в персональную арт-галерею ваших любимых произведений искусства. При переводе телевизора The Frame в режим Art Mode (Картина) он преображается в картину в стильной раме, используя изображение, выбранное вами. Это могут быть как пейзажи, так и шедевры живописи из собраний крупнейших музеев мира. Все картины можно загрузить из специального магазина - Art Store. Улучшенное приложение помогает выбрать и загрузить любое произведение из более чем 1 400 работ из всемирно признанных коллекций таких музеев как Прадо, музей Ван Гога, Тейт, Альбертина, Эрмитажа, Уффици, Лувра, музея Виктории и Альберта, Magnum Photos, LUMAS и многих других.

5. "Умные" возможности - Вся линейка The Frame поддерживает все современные фишки, такие как онлайн-кинотеатры и видеохостинги. Также имеет несколько нестандартных функций, например, Mobile Mirroring. Она позволяет мгновенно переносить изображение с телефона (и Android, и iOS) на экран телевизора без кабелей или подключения через порты. С помощью приложения SmartThings на вашем телефоне Android или приложения Apple AirPlay на iPhone контент с экрана вашего смартфона можно вывести на большой экран телевизора The Frame, что очень удобно для видеочата.

6. Множество наград - The Frame не просто телевизор, а настоящий медалист. На протяжении всего пути от самой первой модели по сей день, телевизор получил множество наград. Среди них награды от IF Design и CES. "Версия 2021 года основывается на инновационном наследии дизайна и технологий, предлагая более настраиваемый интерфейс в более тонком форм-факторе", - отметили о лауреате на премии CES 2021. Мероприятие ежегодно проводится американской ассоциацией потребительских технологий и посвящено выдающимся решениям в области дизайна и разработки.

Хотелось бы напомнить, что Samsung объявил о специальной кампании в честь Black Friday. В сети официальных дистрибьюторов будут доступны скидки и специальные предложения на продукцию производителя.

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